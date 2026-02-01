Туляки заметили юного «зацепера», катающегося на трамвае

Рассказываем, какая ответственность грозит за такое опасное развлечение.

Туляки обсуждают в сети видео с юным «зацепером». Ребенок решил прокатиться с ветерком на трамвае в районе Павшинского моста.

В комментариях люди шутят, что экстремал потратил все деньги на робуксы (внутриигровая валюта платформы Roblox, — Прим. авт.). Но на самом деле, ситуация несмешная. Помимо того, что развлечение может быть опасно для жизни, за него грозит еще и административная и уголовная ответственность.

По каким статьям могут привлечь «зацепера» или его родителей: