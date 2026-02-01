  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляки заметили юного «зацепера», катающегося на трамвае - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки заметили юного «зацепера», катающегося на трамвае

Рассказываем, какая ответственность грозит за такое опасное развлечение.

Туляки заметили юного «зацепера», катающегося на трамвае

Туляки обсуждают в сети видео с юным «зацепером». Ребенок решил прокатиться с ветерком на трамвае в районе Павшинского моста. 

В комментариях люди шутят, что экстремал потратил все деньги на робуксы (внутриигровая валюта платформы Roblox, — Прим. авт.). Но на самом деле, ситуация несмешная. Помимо того, что развлечение может быть опасно для жизни, за него грозит еще и административная и уголовная ответственность. 

По каким статьям могут привлечь «зацепера» или его родителей:

  • ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Проезд на местах, не приспособленных для проезда пассажиров, на железнодорожном, воздушном или водном транспорте, в том числе на крышах и подножках вагонов». Штраф — от 2 до 4 тысяч рублей.
  • ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Проезд на автомобильном или городском общественном транспорте, зацепившись за внешние части». Штраф — 500 рублей.
  • ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Применяется в случае, если действия зацепера повлекли за собой тяжкий вред здоровью человека, смерть или причинение крупного ущерба. Максимальное наказание — два года лишения свободы.
  • ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Если есть грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу. Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 16:24 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
сегодня, в 07:15, 61 982 1
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
Жизнь Тулы и области
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
сегодня, в 09:25, 28 608 -16
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 08:00, 24 602 -9
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
Жизнь Тулы и области
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
сегодня, в 07:00, 23 1411 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле прошел фестиваль по хоккею в валенках
В Туле прошел фестиваль по хоккею в валенках
Под Тулой водитель кроссовера едва не устроил серьезное ДТП
Под Тулой водитель кроссовера едва не устроил серьезное ДТП

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.