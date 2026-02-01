Туляки заметили юного «зацепера», катающегося на трамвае

Туляки обсуждают в сети видео с юным «зацепером». Ребенок решил прокатиться с ветерком на трамвае в районе Павшинского моста.
В комментариях люди шутят, что экстремал потратил все деньги на робуксы (внутриигровая валюта платформы Roblox, — Прим. авт.). Но на самом деле, ситуация несмешная. Помимо того, что развлечение может быть опасно для жизни, за него грозит еще и административная и уголовная ответственность.
По каким статьям могут привлечь «зацепера» или его родителей:
- ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Проезд на местах, не приспособленных для проезда пассажиров, на железнодорожном, воздушном или водном транспорте, в том числе на крышах и подножках вагонов». Штраф — от 2 до 4 тысяч рублей.
- ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Проезд на автомобильном или городском общественном транспорте, зацепившись за внешние части». Штраф — 500 рублей.
- ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Применяется в случае, если действия зацепера повлекли за собой тяжкий вред здоровью человека, смерть или причинение крупного ущерба. Максимальное наказание — два года лишения свободы.
- ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Если есть грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу. Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.