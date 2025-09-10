  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Турагент ввёл клиентку в заблуждение: тулячка провела отпуск без бесплатного алкоголя  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Турагент ввёл клиентку в заблуждение: тулячка провела отпуск без бесплатного алкоголя 

Турагент ввёл клиентку в заблуждение: тулячка провела отпуск без бесплатного алкоголя 

Теперь ей компенсируют моральный вред.

Привокзальный районный суд рассмотрел иск 47-летней Анны Н. к ООО «Центр отдыха», ООО «Санмар Тур», ООО «ОВТ Санмар» и ООО «Турмагазин» о защите прав потребителя. 

Из материалов дела следует, что Анна приобрела путёвку в отель по системе «все включено». Но перед поездкой в Эмираты женщина с удивлением узнала, что в забронированном отеле не предоставляются алкогольные напитки. Так что во время отдыха ей приходилось ездить за спиртным на такси в соседний эмират. 

В своём иске женщина просила взыскать с ответчиков, которые скрыли от нее важную информацию об отсутствии в отеле алкоголя, 291 200 рублей. В эту сумму вошла некачественно оказанная услуга, деньги, потраченные на алкоголь и такси, неустойка и компенсация морального вреда. 

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что крайним в этой истории оказался менеджер ООО «Центр отдыха». Именно он в переписке убедил Анну, что бесплатный алкоголь входит в систему «все включено».

Решением суда с турагента взыскано 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 10 000 рублей, сообщает Управление судебного Департамента по Тульской области.  

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:33 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаисктурагентстваморальный вредрешение суда

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С 11 сентября в Туле возобновится движение трамваев до остановки «Щегловская Засека»
С 11 сентября в Туле возобновится движение трамваев до остановки «Щегловская Засека»
Тульский «Арсенал» зовёт фанатов на встречу с футболистами
Тульский «Арсенал» зовёт фанатов на встречу с футболистами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.