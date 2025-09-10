Турагент ввёл клиентку в заблуждение: тулячка провела отпуск без бесплатного алкоголя 

Привокзальный районный суд рассмотрел иск 47-летней Анны Н. к ООО «Центр отдыха», ООО «Санмар Тур», ООО «ОВТ Санмар» и ООО «Турмагазин» о защите прав потребителя.

Из материалов дела следует, что Анна приобрела путёвку в отель по системе «все включено». Но перед поездкой в Эмираты женщина с удивлением узнала, что в забронированном отеле не предоставляются алкогольные напитки. Так что во время отдыха ей приходилось ездить за спиртным на такси в соседний эмират.

В своём иске женщина просила взыскать с ответчиков, которые скрыли от нее важную информацию об отсутствии в отеле алкоголя, 291 200 рублей. В эту сумму вошла некачественно оказанная услуга, деньги, потраченные на алкоголь и такси, неустойка и компенсация морального вреда.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что крайним в этой истории оказался менеджер ООО «Центр отдыха». Именно он в переписке убедил Анну, что бесплатный алкоголь входит в систему «все включено».

Решением суда с турагента взыскано 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 10 000 рублей, сообщает Управление судебного Департамента по Тульской области.