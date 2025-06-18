Тульский робот-манипулятор выдает делегациям на ПМЭФ модельки Haval

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Гостей угощают кофе со вкусом тульского пряника и белевской пастилы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев возглавляет делегацию региона в Санкт-Петербурге на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Посетители стенда области смогут попробовать кофе со вкусом главных региональных гастрономических брендов – тульского пряника и белевской пастилы, а также уникальный напиток со вкусом анковского пирога.

На стенде также работает роборука. Она раздает гостям модельки автомобилей Haval, которые производятся в Тульской области.

Дмитрий Миляев примет участие в панельных сессиях форума, а также проведет ряд переговоров с руководителями регионов и представителями крупных промышленных предприятий. На форуме будут подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве, сообщили в региональном правительстве.

В 2024 году на форуме было подписано 21 инвестиционное соглашение на сумму порядка 100 миллиардов рублей.