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Тульские авиамоделисты завоевали медали на соревнованиях в Рязани
Фото спортсменов Федерации авиамодельного спорта Тульской области.

Тульские авиамоделисты завоевали медали на соревнованиях в Рязани

Поздравляем наших спортсменов!

В Рязани прошли Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D «воздушный бой». В турнире приняли участие 38 экипажей (состав экипажа пилот и механик). Спортсмены из Амурской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Московской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Смоленской и Тульской областей, Москвы, а также Мордовии. 

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В составе команды Федерации авиамодельного спорта Тульской области выступили пилоты: мастер спорта международного класса Александр Шалаев, мастера спорта Владимир Емельяненко и Андрей Науменко (механик), кандидат в мастера спорта Алексей Скворцов.

Тульские спортсмены завоевали золото в личном зачете, в составе экипажа Шалаев-Науменко, и серебро в командном зачете.

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Пилоты уже начали подготовку к главному старту сезона — чемпионату России, который пройдет в середине августа в Москве.

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