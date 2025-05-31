Более 2500 спортсменов оспаривают медали на Всероссийских соревнованиях по карате в Туле

Участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

«При поддержке и непосредственном участии губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области активно развивается спортивная инфраструктура, соответствующая самым высоким стандартам. Это позволяет нам принимать соревнования Всероссийского и международного уровня. Сегодня более 2500 спортсменов из 40 регионов страны сойдутся в борьбе за награды. Желаю вам честных поединков и ярких побед!» — сказал Михаил Трунов.

Также министр вручил благодарности и удостоверение мастера спорта международного класса спортсменам.

В рамках соревнований проходит три старта:

- Всероссийский турнир Союза Карате-до России среди детей и ветеранов «День Победы».

- Всероссийские соревнования по всестилевому каратесреди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, мужчин и женщин.

- Всероссийские соревнования по всестилевому карате среди юниоров и юниорок 18-20 лет.

Спортивное мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и является отбором к участию в VI летней Спартакиаде молодежи России 2025.

Проведение подобных турниров популяризирует спорт, что отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».