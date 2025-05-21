Олег Романцев, Ринат Дасаев, Игорь Семшов: в Туле пройдет праздник футбола

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Этот фестиваль — не просто соревнование, это шанс для детей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях, раскрыть свои таланты и почувствовать себя настоящими победителями. В числе участников — воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, а также дети из неблагополучных и неполных семей.

Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых предусмотрен уникальный «Звездный матч», где они смогут блистать на поле в компании настоящих спортивных звезд.

Церемония открытия в 11.00, и именно здесь дети и почетные гости дадут старт мероприятию.

Легендарный футбольный тренер Олег Романцев и знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев вдохновят участников на победы и яркие моменты.

За праздником футбола следуют матчи группового этапа, игры в формате плей-офф, дуэли в конкурсе «Король пенальти» и множество других увлекательных событий.

Кульминацией фестиваля станет гала-матч, где юные футболисты смогут встретиться с настоящими звездами российского футбола. В составе профессиональной команды сыграют такие легенды, как Никита Баженов и Игорь Семшов.

Адрес Центра игровых видов спорта: Тула, ул. Академика Носоновой 4. Праздник проведет благотворительный фонд «Ветер добрых перемен».