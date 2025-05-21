  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Олег Романцев, Ринат Дасаев, Игорь Семшов: в Туле пройдет праздник футбола - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Олег Романцев, Ринат Дасаев, Игорь Семшов: в Туле пройдет праздник футбола
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Олег Романцев, Ринат Дасаев, Игорь Семшов: в Туле пройдет праздник футбола

25 мая на территории Центра игровых видов спорта состоится Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей».

Этот фестиваль — не просто соревнование, это шанс для детей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях, раскрыть свои таланты и почувствовать себя настоящими победителями. В числе участников — воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, а также дети из неблагополучных и неполных семей.

Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых предусмотрен уникальный «Звездный матч», где они смогут блистать на поле в компании настоящих спортивных звезд.

Церемония открытия в 11.00, и именно здесь дети и почетные гости дадут старт мероприятию.

Легендарный футбольный тренер Олег Романцев и знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев вдохновят участников на победы и яркие моменты.

За праздником футбола следуют матчи группового этапа, игры в формате плей-офф, дуэли в конкурсе «Король пенальти» и множество других увлекательных событий.

Кульминацией фестиваля станет гала-матч, где юные футболисты смогут встретиться с настоящими звездами российского футбола. В составе профессиональной команды сыграют такие легенды, как Никита Баженов и Игорь Семшов.

Адрес Центра игровых видов спорта: Тула, ул. Академика Носоновой 4. Праздник проведет благотворительный фонд «Ветер добрых перемен». 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:08 0
Другие статьи по темам
Событие
футболпраздникдети
Люди
Олег РоманцевРинат ДасаевИгорь Семшов
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С прошлой ночи в небе над Тульской областью уничтожены 9 беспилотников
С прошлой ночи в небе над Тульской областью уничтожены 9 беспилотников
Двух жителей Узловой обвиняли в убийстве. Но в том, что жертва мертва, не уверен никто
Двух жителей Узловой обвиняли в убийстве. Но в том, что жертва мертва, не уверен никто
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.