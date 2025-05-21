С прошлой ночи в небе над Тульской областью уничтожены 9 беспилотников

По словам главы региона, противник продолжает попытки атаковать Тульскую область, а дежурные средства ПВО Минобороны России ведут боевую работу, отражая очередную атаку:
«С прошлой ночи в небе над Тульской областью уничтожено 9 беспилотников. Пострадавших нет. Ситуация на контроле. Хочу напомнить о правилах безопасности:
В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки. Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами».
При обнаружении подозрительных предметов немедленно звоните по телефонам 01, 101 или 112.