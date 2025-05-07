Соревнования по спортивной гимнастике определили лучших из лучших. Большой репортаж

В командных соревнованиях основная борьба развернулась между спортсменками из Тулы, Новомосковска и Москвы. В результате золото — у тулячек!

Зинаида Роля, тренер по спортивной гимнастике:

— Команда из шести человек — это сильнейшие спортивные гимнастки в Тульской области: Диана Павлова, Милана Зайцева, Полина Амелина, Валерия Илюхина, Анастасия Шлякова и Дарья Андреева. Девочки — большие труженицы. Одного таланта в спортивной гимнастике недостаточно. На таланте можно дойти до первого юношеского разряда, а дальше нужно еще и очень много трудиться, иначе не будет никакого результата. Тренировки по четыре часа шесть раз в неделю, но девочки привыкли к такому графику. Если есть желание — они будут приходить и работать. И они приходят и работают!

Забегая вперед, скажем, что все девочки, с которыми мы пообщались, хотят стать олимпийскими чемпионками, а в будущем — тренерами по спортивной гимнастике. Ну что ж, очень достойные мечты!

Милане Зайцевой 12 лет. На соревнованиях девочка выиграла сразу две золотые медали — и в командном, и в личном первенстве. В этом спорте Милана уже восемь лет. Сначала пришла заниматься художественной гимнастикой, но там не задалось.

— У меня нет растяжки, зато руки очень сильные. И тренер привел меня в спортивную гимнастику. Здесь у меня все стало получаться. У меня уже очень много медалей разного достоинства и десять кубков. Пока самая ценная для меня победа — на всероссийских соревнованиях в Брянске, там было около двухсот участниц. Я завоевала бронзу, но такая бронза может быть дороже золота.

После школы я сразу иду на тренировку и здесь я до позднего вечера. Но это мой выбор, я делаю это ради спорта.

Я очень люблю фрукты и овощи, а вот к сладкому равнодушна — тут мне повезло!

Больше всего люблю брусья. А вот хуже всего у меня получается прыжок. В 2023 году я сломала два пальца, и после травмы прыгучесть моя пропала. Сейчас мне очень тяжело прыгать.

Мне очень нравятся Ксения Афанасьева и Ксения Семенова, хочу вырасти и стать такими, как они. У них очень красивые элементы и сами они очень артистичные и красивые. В будущем я хочу стать тренером по спортивной гимнастике и остаться работать в Туле.