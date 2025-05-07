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Соревнования по спортивной гимнастике определили лучших из лучших. Большой репортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Соревнования по спортивной гимнастике определили лучших из лучших. Большой репортаж

В Туле прошли межрегиональные соревнования на призы заслуженных мастеров спорта Ксении Афанасьевой, Ксении Семеновой и Марии Засыпкиной.

На соревнования в оружейную столицу приехали юные гимнастки из Москвы, Воронежа, Смоленска и Новомосковска. Всего 75 участников, из них 40 — наши девчонки из Тулы и Новомосковска. 

Соревнования проходили два дня. Были разыграны медали в командном первенстве, а также в личном первенстве в разрядах начиная с первого юношеского и заканчивая первым взрослым разрядом. Самым маленьким участницам по семь лет, самым опытным — по 13. 

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Марина Ульянова, директор Тульской спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика»:

— Цель соревнований — популяризировать спортивную гимнастику, поддержать маленьких детей, научить их выступать, в том числе в команде, подготовить к выступлениям на соревнованиях ЦФО, которые пройдут в октябре в Туле. Соревнования проходят на призы трех наших прославленных гимнасток: Ксении Афанасьевой, Ксении Семеновой и Марии Засыпкиной. Всех их подготовила заслуженный тренер России, тренер-преподаватель нашей школы Марина Владимировна Назарова. Сейчас все три девушки занимаются развитием спортивной гимнастики. Ксения Афанасьева — специалист в сборной команде России, Ксения Семенова — в сборной Москвы, Мария Засыпкина — в Калуге. 

На соревнования в Туле приехала Ксения Семенова. Напомним, Ксения — чемпионка мира в упражнениях на брусьях (2007) и командном первенстве (2010), чемпионка Европы в упражнениях на бревне (2008), брусьях (2008), многоборье (2009) и командном первенстве (2010). Сейчас она — тренер по спортивной гимнастике в Москве, и на соревнования привезла своих воспитанниц. 

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сегодня, в 11:00 0
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