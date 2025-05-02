В Туле штрафуют водителей по фото и видео в интернете

По фактам публикаций в интернете о нарушениях ПДД тульская Госавтоинспекция провели административное расследование в результате которого были установлены водители, совершившие правонарушения:

11 марта 2025 года на перекрестке улиц Демидовская Плотина-Октябрьская города Тулы водитель автомобиля марки «Газель» перед осуществлением поворота, не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги.

В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по части 1 прим. 1 статьи 12.14 КоАП РФ (Нарушение правил маневрирования).

Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей;

29 марта 2025 года на перекрестке улиц Демидовская Плотина-Октябрьская города Тулы водитель автомобиля марки «Рено» перед осуществлением поворота, не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги.

В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по части 1 прим. 1 статьи 12.14 КоАП РФ (Нарушение правил маневрирования).

Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей;

31 марта 2025 года на перекрестке улиц Октябрьская- Гарнизонный проезд города Тулы, водитель, управляя автомобилем марки «Киа» осуществил поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками.

В отношении виновника составлено постановление по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2250 рублей.

Госавтоинспекция Тульской области выражает благодарность гражданам, которые направляют для рассмотрения зафиксированные ими факты грубых нарушений требований Правил дорожного движения.