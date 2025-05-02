29 марта 2025 года на перекрестке улиц Демидовская Плотина-Октябрьская города Тулы водитель автомобиля марки «Рено» перед осуществлением поворота, не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги.
В Туле штрафуют водителей по фото и видео в интернете
Расследование каждого конкретного случая проводит Госавтоинспекция.
По фактам публикаций в интернете о нарушениях ПДД тульская Госавтоинспекция провели административное расследование в результате которого были установлены водители, совершившие правонарушения:
11 марта 2025 года на перекрестке улиц Демидовская Плотина-Октябрьская города Тулы водитель автомобиля марки «Газель» перед осуществлением поворота, не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги.
В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по части 1 прим. 1 статьи 12.14 КоАП РФ (Нарушение правил маневрирования).
Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей;
В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по части 1 прим. 1 статьи 12.14 КоАП РФ (Нарушение правил маневрирования).
Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей;
31 марта 2025 года на перекрестке улиц Октябрьская- Гарнизонный проезд города Тулы, водитель, управляя автомобилем марки «Киа» осуществил поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками.
В отношении виновника составлено постановление по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2250 рублей.
Госавтоинспекция Тульской области выражает благодарность гражданам, которые направляют для рассмотрения зафиксированные ими факты грубых нарушений требований Правил дорожного движения.
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