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Ветераны «Спартака» сыграют в Туле товарищеский матч с местной командой
Фото министерства спорта Тульской области.

Ветераны «Спартака» сыграют в Туле товарищеский матч с местной командой

Матч обещает подарить зрителям уникальные моменты.

Любителей футбола ждут горячие эмоции в городе оружейников. Уже 3 мая, в МСК «Тулица» пройдут праздничные мероприятия с участием знаменитых российских игроков и заслуженных мастеров кожаного мяча. Игроки легендарного «Спартака» времен великой эпохи Романцевых посетят Тульскую область.

Матч обещает подарить зрителям уникальные моменты и яркие впечатления. Бывший тренер столичного клуба Олег Романцев возглавил сборную звезд московских спартаковцев, куда вошли признанные мастера своего дела:

  • вратарь сборной СССР Александр Филимонов,
  • защитники Дмитрий Ананко, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун,
  • полузащитники Дмитрий Парфенов, Валерий Шмаров, Сергей Юран,
  • нападающие Александр Мостовой, Рамиз Мамедов, Константин Головской, Сергей Шавло и многие другие прославленные игроки.

Программа мероприятий насыщенная и включает:

  • товарищеский матч, посвященный встрече поколений;
  • мастер-классы от ведущих специалистов футбола;
  • интерактивные зоны и розыгрыши подарков;
  • авторалли и автограф-сессии;
  • награждение победителей конкурса репостов;
  • освещение проекта «Дневник фаната» в прямом эфире.

По словам организаторов, вход на стадион свободен для всех желающих. Встреча начнется в 15.00 на улице Санаторная, 3.

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