Ветераны «Спартака» сыграют в Туле товарищеский матч с местной командой

Любителей футбола ждут горячие эмоции в городе оружейников. Уже 3 мая, в МСК «Тулица» пройдут праздничные мероприятия с участием знаменитых российских игроков и заслуженных мастеров кожаного мяча. Игроки легендарного «Спартака» времен великой эпохи Романцевых посетят Тульскую область.
Матч обещает подарить зрителям уникальные моменты и яркие впечатления. Бывший тренер столичного клуба Олег Романцев возглавил сборную звезд московских спартаковцев, куда вошли признанные мастера своего дела:
- вратарь сборной СССР Александр Филимонов,
- защитники Дмитрий Ананко, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун,
- полузащитники Дмитрий Парфенов, Валерий Шмаров, Сергей Юран,
- нападающие Александр Мостовой, Рамиз Мамедов, Константин Головской, Сергей Шавло и многие другие прославленные игроки.
Программа мероприятий насыщенная и включает:
- товарищеский матч, посвященный встрече поколений;
- мастер-классы от ведущих специалистов футбола;
- интерактивные зоны и розыгрыши подарков;
- авторалли и автограф-сессии;
- награждение победителей конкурса репостов;
- освещение проекта «Дневник фаната» в прямом эфире.
По словам организаторов, вход на стадион свободен для всех желающих. Встреча начнется в 15.00 на улице Санаторная, 3.