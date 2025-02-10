«Тулица-2» завершила 5-й тур Молодёжной Лиги победой

Фото: пресс-служба ВК «Локомотив»

Наши спортсменки выиграли три партии подряд, не дав соперницам ни единого шанса.

Молодёжка «Тулицы» сыграла с командой «Локомотив-СШОР по ИВС» из Калининградской области.

Этот матч стал завершающим в пятом туре Молодёжной лиги. Встреча завершилась со счётом 0:3 в пользу нашей команды (21:25, 19:25, 17:25).