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«Тулица-2» завершила 5-й тур Молодёжной Лиги победой
Фото: пресс-служба ВК «Локомотив»

«Тулица-2» завершила 5-й тур Молодёжной Лиги победой

Наши спортсменки выиграли три партии подряд, не дав соперницам ни единого шанса.

Молодёжка «Тулицы» сыграла с командой «Локомотив-СШОР по ИВС» из Калининградской области.

Этот матч стал завершающим в пятом туре Молодёжной лиги. Встреча завершилась со счётом 0:3 в пользу нашей команды (21:25, 19:25, 17:25).

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