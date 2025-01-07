Первый матч года закончился для волейболисток «Тулицы» поражением

Наши спортсменки сыграли с «Уралочкой-НТМК» со счётом 1:3.

В рамках 17-го тура Pari Суперлиги волейбольная «Тулица» встретилась с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области.

Увы, но первый матч 2025 года завершился не в пользу нашей команды. Счёт четырёх сетов выглядит так: 12:25, 19:25, 25:12, 23:25.