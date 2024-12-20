Во дворе на улице Пролетарской открылся новый хоккейный корт

Зимой корт будет использоваться для бесплатных тренировок по дворовому хоккею и катания на коньках вне зависимости от возраста и уровня подготовки жителей. Появление площадки стало возможным благодаря соглашению главы региона и ГК «Полипласт» о строительстве хоккейных кортов в регионе.

Начали хоккейный сезон на корте с товарищеских матчей детских дворовых хоккейных команд — «Стрижи», «Айсберг», «Дружина Стрибога» и «Оружейник». Кроме игр прошли спортивные состязания для местных семей.

Записаться на бесплатные тренировки на новый хоккейный корт можно по телефону Федерации хоккея +7 (4872) 21-64-94 или заполнить электронную форму.