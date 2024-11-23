Фестиваль молодёжных театров «Город Петра»: тульский театр-студия «МЮСЛИ» привез домой два диплома

Фото предоставлены театром-студией «МЮСЛИ».

Фестиваль прошел в Санкт-Петербурге с 16 по 22 ноября.

В этом году фестиваль был посвящён спектаклям, созданным по произведениям, написанным в ХХ веке. Его темой было выбрано высказывание Георгия Товстоногова: «ХХ век: век атома и режиссуры».

К очному участию в программе фестиваля было отобрано 10 коллективов из разных городов России — молодёжные театры из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Реутова, Рязани, Ростова, Выборга и Тулы.

Театр-студия «МЮСЛИ» представлял Тулу со спектаклем-фантасмагорией «SAUDADE. Город ветров» (режиссёр — Людмила Кацеро) по мотивам сказки итальянского писателя Луиджи Капуана «Едок-на-дармовщину» и испанских, итальянских и португальских народных сказок.

Спектакль — это история о фантастическом Городе ветров, затерянном во времени. Актёры работают в различных театральных техниках, в спектакле используются мультимедийные технологии, живая музыка и вокал, театр кукол и театр теней, пластические этюды.



Жюри оценило работу туляков, отметив спектакль дипломом «За эстетику и атмосферу». Также специальным призом жюри отмечена самая младшая актриса театра, десятилетняя Мелисса Абрамова за роль Маленького галисийца.