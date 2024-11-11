  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «ТЗМС» одержал очередную победу в чемпионате России по футзалу. Фоторепортаж Myslo - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«ТЗМС» одержал очередную победу в чемпионате России по футзалу. Фоторепортаж Myslo

«ТЗМС» одержал очередную победу в чемпионате России по футзалу. Фоторепортаж Myslo

Сезон в самом разгаре — ждем от наших спортсменов новых побед!

Тульский мини-футбольный клуб «ТЗМС» продолжает осваиваться в чемпионате России по футзалу. Накануне, 10 ноября, туляки одержали волевую победу со счётом 3:2 над липецким коллективом «ЛКС-Д». После шести туров, сыгранных в Высшей лиге, «ТЗМС» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 9 очков. 

_DZY1358.jpg

Напомним, первый в истории нашего региона профессиональный клуб по футзалу был создан совсем недавно, но уже успел привлечь внимание специалистов и болельщиков, которые до отказа заполняют трибуны на домашних матчах коллектива.

— Появление в Тульской области профессиональной команды — событие знаковое, поэтому я стараюсь посещать все матчи, которые играются в Туле, — рассказывает Юрий Рунин. — Приятно греет душу тот факт, что «ТЗМС» наполовину укомплектован нашими тульскими ребятами. Есть, конечно, легионеры, но это только плюс — передают свой опыт нашим игрокам. Все это в конечном итоге принесет свои плоды. Есть только небольшой вопросик по домашнему залу: неплохой паркет, но вот мест для болельщиков очень мало. С этим надо что-то делать.

_ZYB7814.jpg

Аншлаги на играх «ТЗМС» — дело привычное. В день матчей на трибуны универсального спортивного комплекса «Новое поколение» люди приходят задолго до стартового свистка, ведь болельщиков всегда ожидает самый настоящий спортивный праздник. Кстати, фанаты соперников тоже с большим удовольствием едут в гостеприимную Тулу:

— В этом году выступаем в Высшей лиге не очень удачно, но верим, что все победы будут впереди. Кстати, Тула, очень понравилась — мы здесь впервые, но эмоций получили море. Очень красивый город. Правда, если говорить честно, стадион в Липецке гораздо лучше. Там и трибун больше, и освещение лучше, и расположен зал достаточно удобно. Надеемся, что сегодня наши не подкачают и зададут Туле жару!

_DZY1277.jpg

В первые минуты поединка гости из Липецка в самом деле выглядели довольно основательно, стремясь порадовать своих очаровательных болельщиц. И даже сумели открыть счёт на 9-й минуте встречи усилиями Тимура Алиева. Но туляки молниеносно отыгрались благодаря голу Евгения Фомина. Во втором тайме гости отметились автоголом, после чего неудержимый Фомин оформил дубль — 3:1.

_DZY1575.jpg

На самых последних секундах встречи Липецк смог лишь подсластить горечь поражения: Алексей Головин сократил разницу, установив окончательный счет в матче.

— Сегодня была сумасшедшая поддержка — благодарность огромная болельщикам! По игре: при равном счете футбол шел до первой ошибки. Я рад, что мы смогли завоевать в упорной борьбе три очка. Каждому из моих ребят благодарен за самоотдачу и концентрацию, — прокомментировал результат матча главный тренер «ТЗМС» Максим Горбунов. 

_DZY2698.jpg

Впереди у туляков пауза на сборы: следующий матч «ТЗМС» сыграет на выезде против дубля чемпионов России — команды «Газпром-Югра». Игра состоится 23 ноября. А уже 28 ноября «ТЗМС» отпразднует первую годовщину создания команды:

— Сначала принимали участие в любительских турнирах, выиграли несколько коммерческих турниров в Москве. Было принято решение двигаться вперед и стать профессиональным клубом. Наша главная, так сказать, «фишка» — это комплектация команды местными спортсменами. Клуб на 50% состоит из тульских ребят, не устаю это отмечать. Что касается проблем — у нас нет зала для игр и тренировок. Такого зала, который мог бы вместить всех желающих. РФС выборочно проводит трансляции Высшей лиги, и когда-нибудь они до нас доберутся — и что показывать на всю страну? — поделился спортивный директор «ТЗМС» Геннадий Козлов.

Болельщикам остается надеяться, что команде помогут решить вопрос с домашним залом — например, на улице Санаторной имеется прекрасный комплекс вместимостью полторы тысячи человек. Ведь текущие результаты «ТЗМС» — команды, которая в самом деле бьется за Тулу, — показывают, что у клуба есть перспективы и неплохое будущее в элите российского футзала.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 12:33 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТЗМСТулафутзалмини-футболпобедаспорт

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские спортсмены – победители и призеры первенства и чемпионата мира по шашкам
Тульские спортсмены – победители и призеры первенства и чемпионата мира по шашкам
«Орлята учатся летать» и «Хорошие девчата»: в российских школах звонки заменят на музыку
«Орлята учатся летать» и «Хорошие девчата»: в российских школах звонки заменят на музыку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.