«ТЗМС» одержал очередную победу в чемпионате России по футзалу. Фоторепортаж Myslo

Тульский мини-футбольный клуб «ТЗМС» продолжает осваиваться в чемпионате России по футзалу. Накануне, 10 ноября, туляки одержали волевую победу со счётом 3:2 над липецким коллективом «ЛКС-Д». После шести туров, сыгранных в Высшей лиге, «ТЗМС» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 9 очков.

Напомним, первый в истории нашего региона профессиональный клуб по футзалу был создан совсем недавно, но уже успел привлечь внимание специалистов и болельщиков, которые до отказа заполняют трибуны на домашних матчах коллектива.

— Появление в Тульской области профессиональной команды — событие знаковое, поэтому я стараюсь посещать все матчи, которые играются в Туле, — рассказывает Юрий Рунин. — Приятно греет душу тот факт, что «ТЗМС» наполовину укомплектован нашими тульскими ребятами. Есть, конечно, легионеры, но это только плюс — передают свой опыт нашим игрокам. Все это в конечном итоге принесет свои плоды. Есть только небольшой вопросик по домашнему залу: неплохой паркет, но вот мест для болельщиков очень мало. С этим надо что-то делать.

Аншлаги на играх «ТЗМС» — дело привычное. В день матчей на трибуны универсального спортивного комплекса «Новое поколение» люди приходят задолго до стартового свистка, ведь болельщиков всегда ожидает самый настоящий спортивный праздник. Кстати, фанаты соперников тоже с большим удовольствием едут в гостеприимную Тулу:

— В этом году выступаем в Высшей лиге не очень удачно, но верим, что все победы будут впереди. Кстати, Тула, очень понравилась — мы здесь впервые, но эмоций получили море. Очень красивый город. Правда, если говорить честно, стадион в Липецке гораздо лучше. Там и трибун больше, и освещение лучше, и расположен зал достаточно удобно. Надеемся, что сегодня наши не подкачают и зададут Туле жару!

В первые минуты поединка гости из Липецка в самом деле выглядели довольно основательно, стремясь порадовать своих очаровательных болельщиц. И даже сумели открыть счёт на 9-й минуте встречи усилиями Тимура Алиева. Но туляки молниеносно отыгрались благодаря голу Евгения Фомина. Во втором тайме гости отметились автоголом, после чего неудержимый Фомин оформил дубль — 3:1.

На самых последних секундах встречи Липецк смог лишь подсластить горечь поражения: Алексей Головин сократил разницу, установив окончательный счет в матче.

— Сегодня была сумасшедшая поддержка — благодарность огромная болельщикам! По игре: при равном счете футбол шел до первой ошибки. Я рад, что мы смогли завоевать в упорной борьбе три очка. Каждому из моих ребят благодарен за самоотдачу и концентрацию, — прокомментировал результат матча главный тренер «ТЗМС» Максим Горбунов.

Впереди у туляков пауза на сборы: следующий матч «ТЗМС» сыграет на выезде против дубля чемпионов России — команды «Газпром-Югра». Игра состоится 23 ноября. А уже 28 ноября «ТЗМС» отпразднует первую годовщину создания команды:

— Сначала принимали участие в любительских турнирах, выиграли несколько коммерческих турниров в Москве. Было принято решение двигаться вперед и стать профессиональным клубом. Наша главная, так сказать, «фишка» — это комплектация команды местными спортсменами. Клуб на 50% состоит из тульских ребят, не устаю это отмечать. Что касается проблем — у нас нет зала для игр и тренировок. Такого зала, который мог бы вместить всех желающих. РФС выборочно проводит трансляции Высшей лиги, и когда-нибудь они до нас доберутся — и что показывать на всю страну? — поделился спортивный директор «ТЗМС» Геннадий Козлов.

Болельщикам остается надеяться, что команде помогут решить вопрос с домашним залом — например, на улице Санаторной имеется прекрасный комплекс вместимостью полторы тысячи человек. Ведь текущие результаты «ТЗМС» — команды, которая в самом деле бьется за Тулу, — показывают, что у клуба есть перспективы и неплохое будущее в элите российского футзала.