Команда «Академии Михайлова» разгромила «Норильск» на домашнем льду

23 октября в рамках первого матча новой домашней серии игр регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2024/2025 АКМ сыграл с хоккейным клубом «Норильск». Тульские хоккеисты одержали победу со счетом 9:0.

Команду и болельщиков поздравил губернатор Дмитрий Миляев:

— АКМ с первых минут контролировал практически весь лёд и умело находил слабые места в обороне соперника. Это был по-настоящему яркий и результативный хоккей. АКМ, так держать!

Рассказываем, как досталась победа.

Хоккеисты АКМ начали домашнюю серию матчей против сибирских команд. Первым соперником для подопечных Олега Горбенко стал хоккейный клуб «Норильск», который, как и туляки, в этом сезоне претендует на самые высокие места в турнирной таблице. Игра ожидалась яркая и насыщенная на события.

С первых смен михайловцы понеслись вперед и ошеломили соперника столь активной игрой. Уже на первой минуте Максим Афанасьев броском от синей огорчил голкипера «Норильска» Вадима Никитина. После этого эпизода хозяева продолжили давление на ворота соперника — это вылилось в гол от Максима Казакова, который упрочил преимущество своей команды, расстреляв ближний угол вражеских владений. Игроки АКМ действовали строго по тренерскому заданию и в концовке периода под номером один заработали большинство, которое сумел реализовать Александр Локтев. Под занавес трети «Норильск» мог отквитать одну шайбу, но реализовать лишнего им не позволили грамотные действия туляков при обороне ворот Дениса Попова.

Вторая треть также стартовала под диктовку тульских хоккеистов. Они могли забросить как в численном большинстве, так и в равных составах. Гости также огрызались опасными контрвыпадами, но они не приводили к заброшенным шайбам. А вот хозяева вскоре после старта второй трети отличились еще раз. На сей раз лишнего на площадке реализовал Максим Казаков. На экваторе встречи в воротах гостей побывала пятая шайба — ее забросил защитник АКМ Сергей Теряев. После этого гости заменили вратаря — на площадке появился Виктор Селиверстов. После такого разгрома гости активизировались, но забросить Попову до сирены на перерыв не получилось.

В самом начале заключительной двадцатиминутки Глеб Кожемякин оставил свою команду вчетвером аж на пять минут, грубо нарушив правила на Рыбакове, а Максим Казаков оформил тех-трик и сделал счет на табло уже неприлично крупным. В этом же большинстве сумел отличиться и Андрей Виноградов, он довел перевес АКМ до семи шайб. А под занавес поединка забросил Иван Лапшин, а жирный восклицательный знак поставил Максим Мальцев. 9:0 — громкая и очень уверенная победа АКМ.

статистика матча

АКМ — «Норильск» 9:0

1:0 00:51 Афанасьев (Алексеев, Мальцев)

2:0 02:06 Казаков (Шипов, Виноградов)

3:0 15:53 Локтев (Петров, Виноградов) в большинстве

4:0 29:18 Казаков (Теряев, Шипов) в большинстве

5:0 30:55 Теряев (Казаков, Шипов)

6:0 43:06 Казаков (Шипов) в большинстве

7:0 48:13 Виноградов (Петров) в большинстве

8:0 57:15 Лапшин (Алексеев, Афанасьев)

9:0 58:59 Мальцев (Алексеев, Афанасьев)

Броски: 82-47; Броски в створ: 57-21; Блокированные броски: 17-15; Голы: 9-0; Вбрасывания: 38-28; Штраф: 6-15.

Следующий матч 25 октября АКМ проведет дома против красноярского «Сокола».