Туляки смогут бесплатно увидеть спектакли школьных и любительских театров

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

От имени губернатора Дмитрия Миляева участников мероприятия приветствовала министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина:

— Школьное и любительское театральное движение в нашей стране набирает обороты. И Тульская область — одна из передовиков. Важно, чтобы при образовательных и культурных учреждениях региона повсеместно открывались театральные объединения. Ведь создание условий для творческой реализации наших детей — одна из ключевых целей нацпроекта «Культура». И такие конкурсы являются важным стимулом и эффективной системой поощрения талантливой молодежи, — сказала министр.

На участие в фестивале «Тульские самоцветы» было подано свыше пятидесяти заявок из разных регионов страны. В конкурсном отборе будет показан 21 спектакль в номинациях «Детские музыкальные спектакли и мюзиклы», «Детские драматические спектакли», «Детско-юношеские драматические спектакли», «Молодежные и взрослые спектакли» и «Взрослые спектакли».

В состав жюри фестиваля вошли мастера тульской сцены — заслуженные артисты и работники культуры. Они выберут лучший спектакль, лучших исполнителей главных и второстепенных ролей, самый яркий актерский ансамбль, а также отметят работу режиссера, художника-постановщика, хореографа и музыкального руководителя.

Конкурсные спектакли театра зрители могут посетить бесплатно. Программу ищите здесь.