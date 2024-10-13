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В Туле стартовал региональный этап соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовал региональный этап соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

Игры пройдут с октября по март в четырех возрастных группах.

В Туле сегодня, 13 октября, в Ледовом дворце прошла церемония открытия регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

Игры сезона 2024/2025 пройдут с октября по март в четырех возрастных группах: юниорская, старшая, средняя и младшая. В них поучаствуют около 90 команд — 1 500 хоккеистов, которые будут бороться за чемпионство на ледовых аренах и хоккейных кортах в муниципалитетах области.
Победители представят регион в финале «Золотой шайбы».

«Мы даем старт хоккейным баталиям среди ребят юниорской группы. Уверен, легендарный турнир „Золотая шайба“ станет для каждого из вас настоящей школой мастерства и командной сплоченности. Играйте, побеждайте и вдохновляйте своих друзей на занятия спортом!» — отметил министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

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Автор:
сегодня, в 19:09 0
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