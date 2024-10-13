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«Арсенал» упустил победу над «Сочи»: фоторепортаж Myslo

«Арсенал» упустил победу над «Сочи»: фоторепортаж Myslo

В который раз туляки сыграли вничью.

Сегодня, 13 октября, в Туле состоялся матч 14-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приезжала команда «Сочи».

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Показав неплохой футбол, хозяева в который раз не смогли довести дело до победы. На гол Максима Турищева, забитый на 46-й минуте, гости ответили точным выстрелом Павла Мелёшина на 61-й минуте. Как итог — боевая ничья со счётом 1:1.

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— Сегодня была хорошая игра с хорошим соперником. Мы взаимодействовали, создавали моменты. Кроме, наверное, первых 15 минут второго тайма. Объективно: для 10-го бюджета лиги мы идём неплохо. Наши ребята выходят на поле и бьются. Честь и хвала им. У нас много травмированных. Поэтому есть те, кто выходит не на своей позиции, например, защитники в нападении. Мы знаем, что нам нужна «новая кровь», будем искать в зимнюю паузу. Мы всегда ведём анализ и отмечаем тех игроков, которых хотели бы видеть составе. Сегодня моя команда сделала всё, что могла, — прокомментировал результат встречи главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук. 

Нельзя не отметить, что сегодняшняя игра стала двухсотой в составе «Арсенала» для Сергея Ткачёва. Капитан провел неплохой матч и даже имел несколько возможностей отличиться, но не использовал свои шансы.

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В настоящий момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В следующем туре туляки на выезде сыграют против «Чайки» из Песчанокопского. Игра состоится 21 октября.

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