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Фанат «Нефтехимика» проехал 900 км, чтобы в одиночку поддержать свой клуб в Туле 

Фанат «Нефтехимика» проехал 900 км, чтобы в одиночку поддержать свой клуб в Туле 

Для Дениса Частухина этот выезд стал 91-м.

Вчера, 11 августа, тульский «Арсенал» дома принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. И если футболистов «Арсенала» поддерживали разрешенные по регламенту 4000 болельщиков, то за «Нефтехимик» самозабвенно и в гордом одиночестве «шизил» 34-летний Денис Частухин.

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Мужчина болеет за свою команду с 2011 года. Выезд в Тулу стал для него уже девяносто первым:

— Атмосфера на трибунах в Туле — одна из лучших, что я видел. Ваши болельщики — огромные молодцы. Настоящий 12-й игрок. Почему я приехал один? Потому что слово «фанат» для меня не пустой звук. Поддержка команды для меня дело чести. Это неотъемлемая часть жизни. Человек, который предан цветам своего клуба, никогда не оставит команду без поддержки, — рассказал Денис Частухин.

Результатом встречи «Арсенала» с «Нефтехимиком» Денис может быть доволен. Боевая игра завершилась со счётом 1:1. Напомним, следующий матч «Арсенал» сыграет 17 августа дома против «Алании» из Владикавказа.

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сегодня, в 14:30 −1
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