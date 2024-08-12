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В Туле демонтируют опасную детскую площадку на улице Металлургов
Фото: ru.freepik.com.

В Туле демонтируют опасную детскую площадку на улице Металлургов

Ненадежные конструкции нашли во дворе дома в Пролетарском районе.

Сотрудники прокуратуры Тульской области проконтролируют демонтаж опасной детской площадки у дома № 4 во 2-м проезде Металлургов. Соответствующее решение вынес суд. 

Во время проверки специалисты установили, что качели находились на жестком подвесе с выступающими концами болтовых соединений, отсутствовало ударопоглощающее покрытие, стартовый участок горки с песочницей не был оборудован защитной перекладиной. 

— Техническое обслуживание детской площадки не проводилось, договор на указанное обслуживание арендатором земельного участка — физическим лицом — не заключался. Вопреки требованиям закона указанное лицо не приняло своевременных мер к устранению выявленных дефектов, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

В целях предотвращения наступления негативных последствий прокурор направил в суд иск. 

Напомним, 5 августа в Туле ребенок порезал руку на детской горке, расположенной во дворе дома № 4 по улице Кауля. Следователи организовали проверку. А летом 2023 года в Ефремове во время игры на уличной спортивной площадке на 9-летнего мальчика упали металлические ворота, в результате ребенок получил серьезные травмы, от которых умер в тот же день, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

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Автор:
сегодня, в 14:10 0
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