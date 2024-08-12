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К новому учебному году многодетным семьям в Тульской области выплатят по 10 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com.

К новому учебному году многодетным семьям в Тульской области выплатят по 10 тысяч рублей

В ближайшее время соцзащита утвердит порядок предоставления выплаты.

К новому учебному году все многодетные семьи Тульской области получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, зачисленного в первый класс. Об этом сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев. 

В ближайшее время министерство труда и социальной защиты региона утвердит порядок предоставления данной меры поддержки. А зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков проконтролирует выполнение данного поручения. 

В Тульской области действует большое количество мер поддержки для разных категорий семей. О каждой из них можно узнать на портале Семья71

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Автор:
сегодня, в 14:54 0
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