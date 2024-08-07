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Туляков приглашают на фестиваль игровых видов спорта

Туляков приглашают на фестиваль игровых видов спорта

10 августа Центр игровых видов спорта станет местом притяжения любителей футбола, регби и не только!

Самые активные жители региона могут стать частью масштабного спортивного праздника и отметить День физкультурника. Туляков приглашают принять участие в фестивале «Мама, папа, я – спортивная семья!», а также испытать свои силы в «Весёлых стартах».

Для всех гостей пройдут мастер-классы от тренера отделения регби Центра игровых видов спорта. Здесь можно будет узнать правила игры с овальным мячом и записаться на тренировки.

В рамках фестиваля состоится товарищеский матч по футболу среди спортсменов 2015 года рождения.

Когда: 10 августа, 10.30.
Где: Тула, ул. Академика Насоновой, 4.

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