Итоги сезона в инфографике: личная статистика футболистов «Арсенала»

Фото Алексея Пирязева.

Кто сколько провел матчей за команду, сколько удалений заработали игроки и кто больше всего забил голов?

Главный тренер Александр Сторожук:

«В сезоне не было ни одной игры, которую футболисты „Арсенала“ провели бы спустя рукава. Мы создали конкуренцию более богатым по составу и финансированию клубам. „Арсенал“ — команда с характером, самобытная, которая почувствовала уверенность в своих силах. Мы сами прыгнули выше головы. Впереди нас ждет плодотворная работа. Сейчас есть задача отдохнуть, максимально сохранить ведущие позиции, кем-то усилиться — и начинаем работать на новый сезон. Эмоции уйдут на второй план, и будем более рассудительно строить планы».