  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле стартовал футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето»
Фото минспорта Тульской области.

В Туле стартовал футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето»

Для юных спортсменок организовали мастер-классы.

6 июня в Туле на стадионе Академии «Арсенал» проходит футбольный фестиваль «Мы в игре. Лето». В нем принимают участие порядка 150 девочек 7-12 лет.

Для юных футболисток любого уровня подготовки прошли мастер-классы. Кроме того, спортсменки тренировались вместе с футболистами «Арсенала-2».

Снимок экрана 2024-06-06 140129.png

Снимок экрана 2024-06-06 140103.png

Как сообщает минспорт Тульской области, фестиваль «Мы в игре. Лето» дает возможность девочкам познакомиться с футболом и попробовать свои силы в веселой и комфортной обстановке.

Снимок экрана 2024-06-06 140057.png

Подобные соревнования популяризируют здоровый образ жизни среди подрастающего поколения, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:58 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
футболисткиспорт

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» принимает заявки на проведение бесплатных экоуроков
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» принимает заявки на проведение бесплатных экоуроков
МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon
МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.