В Туле стартовал футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето»

Фото минспорта Тульской области.

6 июня в Туле на стадионе Академии «Арсенал» проходит футбольный фестиваль «Мы в игре. Лето». В нем принимают участие порядка 150 девочек 7-12 лет.

Для юных футболисток любого уровня подготовки прошли мастер-классы. Кроме того, спортсменки тренировались вместе с футболистами «Арсенала-2».

Как сообщает минспорт Тульской области, фестиваль «Мы в игре. Лето» дает возможность девочкам познакомиться с футболом и попробовать свои силы в веселой и комфортной обстановке.

Подобные соревнования популяризируют здоровый образ жизни среди подрастающего поколения, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».