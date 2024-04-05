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Тульский пловец Гирев отозвал нейтральный статус для участия в Олимпиаде

Тульский пловец Гирев отозвал нейтральный статус для участия в Олимпиаде

Таким образом он отказался от соревнований.

Российский пловец, призер Олимпийских игр, выступающий за Тулу, Иван Гирев попросил отозвать нейтральный статус. Об этом сообщает издание «Матч ТВ». 

Международная федерация плавания (World Aquatics) подтвердила, что такое заявление от Ивана Гирева действительно поступило.

Напомним, ближайшие Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК допустил к участию российских спортсменов, но только в нейтральном статусе. Это означает, что наши спортсмены не смогут использовать государственную символику и гимн России.

Ситуацию прокомментировал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников:

— Да, он (Иван Гирев. — Прим. авт.) написал заявление в адрес World Aquatics, в котором указал, что не представляет себе возможным выступление без своей команды. <…> В плане обсуждения участия в Олимпийских играх для нас ничего не изменилось. Те условия, которые есть, не дают нам выступить на Играх в том виде, в котором это должно было быть. Так что это уже перевернутая страница. Существуют вещи неопределимые — по спортивному принципу. Для нас Олимпиада осталась вне зоны нашего интереса. Продолжаем готовиться к соревнованиям своего календаря.

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