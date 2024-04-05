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В Туле силовики провели рейд по проверке мигрантов
фото/видео: телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

В Туле силовики провели рейд по проверке мигрантов

Проверили 30 человек.

Тульские силовики продолжают рейды по противодействию незаконной миграции, пишет телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

На этот раз рейд прошёл в Центральном районе Тулы. Всего проверено около 30 иностранных граждан, 25 из них находились в городе с нарушениями миграционного и трудового законодательства.

Кроме того, силовиками был выявлен факт размещения экстремистской символики у одного из иностранных специалистов в социальных сетях. За нарушение ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ иностранный гражданин получил штраф.

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