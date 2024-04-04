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АКМ победил «Югру» в первом матче полуфинала Кубка Петрова
Фото пресс-службы АКМ.

АКМ победил «Югру» в первом матче полуфинала Кубка Петрова

Счет — 3:2.

Накануне в Ледовом дворце Тулы прошел первый полуфинальный матч Кубка Петрова. АКМ на своем льду принимал «Югру» из Ханты-Мансийска.

Тульские хоккеисты забили гол уже на первой минуте — отличился Даниил Аноп. Подопечным Сергея Решетникова удалось увеличить преимущество в счете на 10-й минуте матча — это Максим Казаков мощным броском поразил ворота Сохатского. После второго гола игра выровнялась, у «Югры» были шансы для того, чтобы отыграть пропущенные шайбы. Но наш вратарь Денис Попов выручал свою команду, а также вписал свое имя в историю, установив рекорд по продолжительности сухой серии в розыгрышах Кубка Петрова. Она составила 206 минут и 32 секунды.

Во втором периоде «Югра» достаточно быстро захватила преимущество по игре, спустя 41 секунду после начала отрезка сократила отставание в счёте. На этом гости не остановились: через пять минут сравнял счет Ильдар Шиксатдаров. После этого команды стали играть строже в обороне, не давая друг другу создавать опасные моменты. 

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Начало третьей двадцатиминутки было схожим по игре, обе команды играли строго в обороне, лишь изредка создавая опасные моменты. Но все решил гол, который можно назвать курьезным. Даниил Аноп набрасывал на ворота, и после нескольких рикошетов от льда шайба залетела в дальний угол ворот «Югры».

3:2 — победа АКМ. Счет в серии — 1:0 в пользу туляков.

Примечательно, что матч проходил при полных трибунах. Подопечные Сергея Решетникова одержали победу на глазах у легенды хоккея — Бориса Петровича Михайлова.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Удачно забили в первом периоде. Во втором отрезке в головах хоккеистов сидела мысль, что и дальше так пойдёт, но нас наказали. Тяжелая игра, никто не говорил, что будет легко, — это полуфинал. Ребята молодцы, много шайб сегодня на себя поймали. Всех болельщиков с победой!

Сегодня, 4 апреля, серия продолжится. Матч стартует в 19.00.

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