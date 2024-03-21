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В Тульской области открылся детский Кубок по дворовому хоккею
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области открылся детский Кубок по дворовому хоккею

За призы турнира борются 12 детских дворовых хоккейных команд из разных районов региона.

21 марта в Ледовом дворце состоялась церемония открытия детского Кубка Тульской области по дворовому хоккею «Шаг в жизнь».

От имени губернатора Алексея Дюмина юных хоккеистов приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он отметил, что хоккей в регионе развивается не только на профессиональном, но и на дворовом уровне. Каждый год количество любительских и дворовых команд увеличивается, сейчас их уже более 70.

— Уже в третий раз Кубок собирает большую дружную семью единомышленников. Такие турниры позволяют сотням мальчишек и девчонок сделать первый шаг в большой спорт. Желаю яркой и зрелищной игры. Пусть впереди вас ждут большие победы — в спорте, учебе и в жизни! — сказал Сергей Егоров.

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Заместитель губернатора поблагодарил Благотворительный фонд защиты и поддержки детей и материнства «Шаг в жизнь» за большой вклад в развитие дворового хоккея.

— Поддержка детского дворового хоккея в Тульской области — это наш общий шаг в создание яркого и здорового будущего для детей. Мы радуемся за каждого ребенка, чьи мечты и стремления находят свое проявление на льду, — отметила председатель благотворительного фонда «Шаг в жизнь» Анфиса Чернова.

За призы турнира на крытых ледовых аренах Тулы и Новомосковска борются 12 детских дворовых хоккейных команд из разных районов области. Финальные игры пройдут 24 марта в Ледовом дворце в Туле.

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Команды, занявшие призовые места, наградят кубками и медалями. Фонд «Шаг в жизнь» направит Федерации хоккея Тульской области 1 млн рублей на организацию поездок команд-участников на турниры и закупку спортивной экипировки и инвентаря.

 

Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» оказывает поддержку региональным детско-юношеским хоккейным и следж-хоккейным командам, реализует проекты по созданию игровых площадок для проведения конкурсов и культурно-образовательных мероприятий для детей.

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