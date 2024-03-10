Самый ловкий самокатчик и тульские BMX-райдеры против калужских: в «Октаве» прошли соревнования

Фото Екатерины Беловой.

Самокат — юный спорт, как и сами участники соревнований. Средний возраст спортсменов — 13-15 лет. География участников — Тула, Калуга и Рязань.

О самокатном спорте рассказал Дмитрий Серафимов, руководитель скейт-парка «База», где проходили состязания.

Дмитрий Серафимов — Экстремальный самокат получил популярность около 10-15 лет назад, можно сказать, только зарождается. Сегодня его почитателям в основном не более 18 лет. Многие дети катаются на самокате, а когда подрастают, то им уже хочется чего-то большего — каких-то трюков, некоторого экстрима, как на скейте. На самокате, конечно, проще кататься, чем на доске. У него больше точек опоры, баланс и равновесие держать легче. Но все же если вы увидите какие трюки делают ребята... это очень сложно. Так же как и на скейте каждый трюк нужно оттачивать, уделять время, только после этого его можно выполнить чисто.

Спорт молодой, однако есть куда расти. Соревнования среди самокатчиков проходят не только местные.

— В Москве и Казани проводятся крупные соревнования. То есть ребята могут заявить о себе в Туле, а затем принять участие в более масштабных состязаниях. Ведь это интересно, когда ты не просто учишься исполнять трюки и показываешь их друзьям, а есть возможность проверить, насколько ты крут на общероссийских соревнованиях.

Сегодня у тульских спортсменов есть возможность круглый год тренироваться и не терять навыки из-за сезонного перерыва. Раньше же много ребят просто уходило из спорта, потому что кататься было негде.

По итогу соревнований сегодня первые места заняли тульские спортсмены:

Категория «Про»:

Александр Лысенков. Егор Новиков. Даниил Вакуленко.

Категория «Новички»:

Егор Панкратов. Павел Чекмазов. Петр Корнейчев.

Далее площадка оказалась в распоряжении райдеров BMX. И здесь развернулся серьезный батл между командами тульских велорайдеров и калужских. По словам Романа Прудникова из Калуги, противостоянию уже порядка 15 лет.

— Конечно, это противостояние шуточное. На самом деле мы дружим, некоторых тульских райдеров я знаю столько, сколько сам катаюсь, то есть уже 19 лет. Все эти годы то они к нам приезжали, то мы к ним в Тулу.

В первую очередь BMX — это спорт, внесенный в реестр олимпийских дисциплин. Тем не менее для многих быть в числе райдеров — это больше, чем просто спорт.

— Несмотря на то, что это олимпийский спорт, далеко не все его сторонники — именно спортсмены. Да, кто-то тренируется дважды в день, выступает на общероссийских и международных соревнованиях, а другие просто на тусовки приходят и не стремятся за высокими результатами, довольствуются простыми трюками. И то и другое имеет место, и это нормально.

По словам Романа, тульские райдеры всегда были более экстремальными.

— Когда они к нам приезжали, мы всегда поражались, насколько можно быть так заряженными на тру-экстрим. Калужские же более мягкие и в какой-то степени, по моему мнению, более техничные. Возможно, это связано с тем, что у нас парк чуть больше, поэтому есть где оттачивать навыки вне зависимости от сезона. Тульские же более хордовые, стритовые. В общем, интересно с ними состязаться.

Итог батла

Бест трик: первое место — Никита Поляков (Тула).

В командном же батле Game of bike выиграла Калуга со счетом 6:4.