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Туляки выступили на межрегиональном чемпионате России по охотничьему биатлону
Фото Елены Курлыковой.

Туляки выступили на межрегиональном чемпионате России по охотничьему биатлону

Биатлонисты должны были преодолеть полтора километра, трижды попасть в мишень и отправиться на следующий полуторакилометровый круг.

2 марта в Некрасовском районе Ярославской области состоялся межрегиональный чемпионат России по охотничьему биатлону. 

По инициативе правительств Ярославской и Костромской областей подобное состязание среди охотников проводится уже пятый год, однако впервые в нем приняли участие шесть тульских спортсменов. Это победители регионального этапа Алексей Зайцев, Иван Кирютин, Александр Иванович Месилов, Александр Александрович Месилов, Александр Савельев, Владимир Сафронов. 

На старт 25 команд вышли согласно номерам, полученным при жеребьёвке, закинув на плечо охотничьи ружья, взяв пули 12, 16 или 20 калибра для огневого рубежа и надев традиционные широкие лыжи. Парный старт — по сигналу судьи.

Биатлонистам предстояло преодолеть полтора километра, трижды попасть в мишень и отправиться на следующий полуторакилометровый круг. Цена каждого промаха — полторы минуты добавленного времени.

По итогам соревнований команда Тула-1 заняла четвертое место, уступив 26 секунд бронзовому призеру — Московскому обществу охотников и рыболовов. Серебро досталось команде Удмуртии, а бесспорным лидером чемпионата стали кировчане.

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