Волейбольная «Тулица» вырвала победу у калининградского «Локомотива»

17 февраля в «Тула-Арене» состоялся матч 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Тулица» одержала победу над калининградским «Локомотивом» со счетом 3:2 (20:25, 22:25, 27:25, 28:26, 15:11).

Губернатор Алексей Дюмин поздравил с победой команду и болельщиков.

«Тулица» в очередной раз проявила боевой характер. Поздравляю спортсменок! Волевая победа, зрелищная игра - показатель высокого мастерства. Как и все тульские любители волейбола, надеюсь, что наша команда продолжит радовать болельщиков и дальше!» - сказал Алексей Дюмин.

22 февраля наши девушки сыграют на выезде с командой «Протон-Саратов».