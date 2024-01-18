  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Александр Сторожук продлил контракт с тульским «Арсеналом» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Александр Сторожук продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Александр Сторожук продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Соглашение с главным тренером футбольного клуба будет действовать еще 2 года.

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук продлил контракт с клубом. По нашей информации, срок соглашения продлили до июля 2026 года.

Сторожук возглавил «Арсенал» в 2023 году. Под его руководством команда одержала 12 побед, 13 раз проиграла и 11 встреч свела вничью. В турнирной таблице Первой лиги туляки располагаются на 5-й строчке: в копилке «Арсенала» 35 набранных очков. 

«Хочу поблагодарить клуб за оказанное мне доверие. У нас впереди еще много работы. Уверен, что вместе мы сможем решить поставленные перед нами задачи и продолжим радовать болельщиков», - сказал Александр Сторожук. 

Сюжет: Арсенал
В тульский «Арсенал» переходит бывший футболист «Спартака»
Спорт
В тульский «Арсенал» переходит бывший футболист «Спартака»
16 января, в 15:26, 5 2242 0
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска
Спорт
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска
16 января, в 09:45, 6 1873 -2
Михаил Яковлев покинул «Арсенал»
Спорт
Михаил Яковлев покинул «Арсенал»
10 января, в 15:22, 8 1513 0
Футболисты «Арсенала» выйдут из отпуска 15 января и отправятся на сборы в Турцию
Спорт
Футболисты «Арсенала» выйдут из отпуска 15 января и отправятся на сборы в Турцию
9 января, в 13:58, 21 968 -4
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:21 +1
Другие статьи по темам
Прочее
СторожукконтрактТулафутболглавный тренер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2023 году продажи розничных кредитов выросли в 1,5 раза
В 2023 году продажи розничных кредитов выросли в 1,5 раза
Туляки выиграли Всероссийский турнир по баскетболу
Туляки выиграли Всероссийский турнир по баскетболу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.