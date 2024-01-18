Александр Сторожук продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Соглашение с главным тренером футбольного клуба будет действовать еще 2 года.

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук продлил контракт с клубом. По нашей информации, срок соглашения продлили до июля 2026 года.

Сторожук возглавил «Арсенал» в 2023 году. Под его руководством команда одержала 12 побед, 13 раз проиграла и 11 встреч свела вничью. В турнирной таблице Первой лиги туляки располагаются на 5-й строчке: в копилке «Арсенала» 35 набранных очков.

«Хочу поблагодарить клуб за оказанное мне доверие. У нас впереди еще много работы. Уверен, что вместе мы сможем решить поставленные перед нами задачи и продолжим радовать болельщиков», - сказал Александр Сторожук.