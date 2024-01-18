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В 2023 году продажи розничных кредитов выросли в 1,5 раза
Фото: freepik.com

В 2023 году продажи розничных кредитов выросли в 1,5 раза

Рынок розничного кредитования России за 2023 год вырос на 58% и достиг 16 трлн рублей* (без учета POS-кредитования).

В последнем квартале года выдачи кредитов в стране сократились на 14,5% к третьему кварталу, по оценкам ВТБ. 

Основным драйвером стала ипотека, на которую пришлось больше половины продаж. Уже в четвертом квартале темпы кредитования начали снижаться из-за ужесточения регуляторной политики, и в этом году розничный рынок кредитования ждет сокращение. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков. 

В ВТБ выдачи розничных кредитов 2023 году превысили 2,7 трлн рублей, что в 1,5 раза выше значений 2022 года, как следует из статистики ВТБ. Клиенты банка оформили 348 тысяч ипотечных кредитов почти на 1,5 трлн рублей, что по объему более чем на 40% превышает показатель по итогам 2022 года. Этот результат стал для банка рекордным за всю историю работы. Доля льготных программ составила 57%.

«В целом весь 2023 год розничные клиенты демонстрировали стабильный спрос по всем направлениям кредитного бизнеса. Наиболее существенно выросла выдача ипотеки, на которую пришлось больше половины выдач. Однако в четвертом квартале на фоне ужесточения регулирования розничного кредитования со стороны Банка России, роста ключевой ставки ожидаемо произошло охлаждение рынка. По нашей оценке, в нынешнем году спрос клиентов из сегмента кредитования сместится в сторону сбережений и повседневных транзакций», — отметил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

*Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG.

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