Игроки «Арсенала» стали волшебниками для юных туляков

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

25 декабря вратари Михаил Левашов и Егор Сидоров приняли участие в региональной благотворительной акции «Необыкновенный Новый год. Стать Волшебником легко». Встреча прошла в творческом индустриальном кластере «Октава».

Футболисты из «Арсенала» провели для детей с ограниченными возможностями здоровья со всей Тульской области мастер-классы, подарили им подарки и раздали автографы.

— Исполнять мечты и желания детей — очень важно и нужно. Особенно в канун нового года. Ребята зарядили меня положительными эмоциями. Я очень рад, что в Туле проводят такие мероприятия и хочу сказать спасибо за это организаторам. Друзья, верьте в чудеса и они обязательно сбудутся! — сказал вратарь ПФК «Арсенала» Михаил Левашов.