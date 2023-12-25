В новогодние праздники запустят дополнительные поезда

Учитывайте эту информацию при планировании поездок.

Поезда на всех направлениях будут курсировать по специальному новогоднему графику: 29 декабря — по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья.

В период новогодних и рождественских праздников ЦППК назначит 161 дополнительный поезд, в том числе — дополнительные экспрессы.

28 декабря

7005 Москва — Калуга (отправлением в 16.12).

28, 30 декабря

7024 Калуга — Москва (отправлением в 19.20).

30 декабря

7302/7304 Узловая — Москва (отправлением в 3.55);

7305/7307 Москва — Узловая (отправлением в 8.05);

7085/7086 Москва — Владимир (отправлением в 15.28);

7007 Москва — Калуга (отправлением в 18.15).

30, 31 декабря

7193 Куровская — Москва (отправлением в 7.14);

7194 Москва — Шатура (отправлением в 9.10).

30, 31 декабря и с 3 по 7 января

7079/7080 Владимир — Москва (отправлением в 19.40).

30, 31 декабря и со 2 по 8 января

7031 Москва — Тула (отправлением в 10.21);

7030 Тула — Москва (отправлением в 13.47).

30, 31 декабря и с 3 по 8 января

7083/7084 Москва — Владимир (отправлением в 9.13).

6, 7, 8 января

7051 Рязань-2 — Москва (отправлением в 15.45).

9 января

7021 Рязань-1 — Москва (отправлением в 4.18).

29, 30, 31 декабря и 8 января будет увеличена до 11 вагонов составность поездов №№ 6382, 6384, 6381, 6383 на участке Черусти — Вековка. В график движения некоторых поездов и экспрессов будут внесены дополнительные точечные корректировки.

ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.