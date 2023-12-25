  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В новогодние праздники запустят дополнительные поезда - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В новогодние праздники запустят дополнительные поезда

В новогодние праздники запустят дополнительные поезда

Учитывайте эту информацию при планировании поездок.

Поезда на всех направлениях будут курсировать по специальному новогоднему графику: 29 декабря — по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья.

В период новогодних и рождественских праздников ЦППК назначит 161 дополнительный поезд, в том числе — дополнительные экспрессы.

28 декабря

  • 7005 Москва — Калуга (отправлением в 16.12).

28, 30 декабря

  • 7024 Калуга — Москва (отправлением в 19.20).

30 декабря

  • 7302/7304 Узловая — Москва (отправлением в 3.55);
  • 7305/7307 Москва — Узловая (отправлением в 8.05);
  • 7085/7086 Москва — Владимир (отправлением в 15.28);
  • 7007 Москва — Калуга (отправлением в 18.15).

30, 31 декабря

  • 7193 Куровская — Москва (отправлением в 7.14);
  • 7194 Москва — Шатура (отправлением в 9.10).

30, 31 декабря и с 3 по 7 января

  • 7079/7080 Владимир — Москва (отправлением в 19.40).

30, 31 декабря и со 2 по 8 января

  • 7031 Москва — Тула (отправлением в 10.21);
  • 7030 Тула — Москва (отправлением в 13.47).

30, 31 декабря и с 3 по 8 января

  • 7083/7084 Москва — Владимир (отправлением в 9.13).

6, 7, 8 января

  • 7051 Рязань-2 — Москва (отправлением в 15.45).

9 января

  • 7021 Рязань-1 — Москва (отправлением в 4.18).

29, 30, 31 декабря и 8 января будет увеличена до 11 вагонов составность поездов №№ 6382, 6384, 6381, 6383 на участке Черусти — Вековка. В график движения некоторых поездов и экспрессов будут внесены дополнительные точечные корректировки.

ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новогодние праздники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Игроки «Арсенала» стали волшебниками для юных туляков
Игроки «Арсенала» стали волшебниками для юных туляков
Transfiguration church: тулякам стало обидно за Преображенскую церковь
Transfiguration church: тулякам стало обидно за Преображенскую церковь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.