В новогодние праздники запустят дополнительные поезда

Поезда на всех направлениях будут курсировать по специальному новогоднему графику: 29 декабря — по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья.
В период новогодних и рождественских праздников ЦППК назначит 161 дополнительный поезд, в том числе — дополнительные экспрессы.
28 декабря
- 7005 Москва — Калуга (отправлением в 16.12).
28, 30 декабря
- 7024 Калуга — Москва (отправлением в 19.20).
30 декабря
- 7302/7304 Узловая — Москва (отправлением в 3.55);
- 7305/7307 Москва — Узловая (отправлением в 8.05);
- 7085/7086 Москва — Владимир (отправлением в 15.28);
- 7007 Москва — Калуга (отправлением в 18.15).
30, 31 декабря
- 7193 Куровская — Москва (отправлением в 7.14);
- 7194 Москва — Шатура (отправлением в 9.10).
30, 31 декабря и с 3 по 7 января
- 7079/7080 Владимир — Москва (отправлением в 19.40).
30, 31 декабря и со 2 по 8 января
- 7031 Москва — Тула (отправлением в 10.21);
- 7030 Тула — Москва (отправлением в 13.47).
30, 31 декабря и с 3 по 8 января
- 7083/7084 Москва — Владимир (отправлением в 9.13).
6, 7, 8 января
- 7051 Рязань-2 — Москва (отправлением в 15.45).
9 января
- 7021 Рязань-1 — Москва (отправлением в 4.18).
29, 30, 31 декабря и 8 января будет увеличена до 11 вагонов составность поездов №№ 6382, 6384, 6381, 6383 на участке Черусти — Вековка. В график движения некоторых поездов и экспрессов будут внесены дополнительные точечные корректировки.
ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.