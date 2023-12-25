Сломанная вывеска и снегоуловители: рабочие перестарались с чисткой крыши на проспекте Ленина

Фото читателя.

Разломанные снегоуловители, трубы и магазинная вывеска. А еще – создание на тротуаре опасной ситуации для прохожих. Таков итог чистки крыши многоэтажного дома по проспекту Ленина, 121.

Фото и видео с места Myslo прислал читатель. Так, на кадрах видно, как рабочий скидывает снег с крыши. Скопившийся сугроб занимает весь тротуар. Ходить здесь опасно – есть риск, что может прилететь сверху.

У магазинов поблизости – слетела вывеска.

Ситуацию прокомментировали в управлении по административно-техническому надзору Тулы.

– Дом обслуживает УК ООО ММУК. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части не принятия мер, обеспечивающих безопасность людей, в том числе в отсутствии ограждения индустриальными стойками зоны возможного падения сосулек. Кроме того, данной управляющей компании направлено предписание с требованием проведения работ по восстановлению снегоуловителей.