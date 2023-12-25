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Сломанная вывеска и снегоуловители: рабочие перестарались с чисткой крыши на проспекте Ленина
Фото читателя.

Сломанная вывеска и снегоуловители: рабочие перестарались с чисткой крыши на проспекте Ленина

Кадры странной уборки Myslo скинули читатели.

Разломанные снегоуловители, трубы и магазинная вывеска. А еще – создание на тротуаре опасной ситуации для прохожих. Таков итог чистки крыши многоэтажного дома по проспекту Ленина, 121. 

Фото и видео с места Myslo прислал читатель. Так, на кадрах видно, как рабочий скидывает снег с крыши. Скопившийся сугроб занимает весь тротуар. Ходить здесь опасно – есть риск, что может прилететь сверху. 

У магазинов поблизости – слетела вывеска. 

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Ситуацию прокомментировали в управлении по административно-техническому надзору Тулы.

– Дом обслуживает УК ООО ММУК. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части не принятия мер, обеспечивающих безопасность людей, в том числе в отсутствии ограждения индустриальными стойками зоны возможного падения сосулек. Кроме того, данной управляющей компании направлено предписание с требованием проведения работ по восстановлению снегоуловителей.

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