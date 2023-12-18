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В Туле проходят Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике: фоторепортаж

В Туле проходят Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике: фоторепортаж

На турнир съехалось более 200 спортсменов.

16 декабря в Туле стартовали Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. Они посвящены памяти Заслуженного работника физической культуры В. Е. Незоленова и отличника физической культуры и спорта В. Г. Павелкина.

Спортсменов и гостей мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

— Спортивная гимнастика — это один из самых эффектных и красивых видов спорта, который требует от спортсменов высокой физической подготовки, гибкости, координации и техники. Уверен, что соревнования станут настоящим праздником для всех любителей спорта и помогут продвижению здорового образа жизни. Желаю вам сегодня удачных выступлений и без травм.

В соревнованиях принимают участие порядка 200 гимнастов от 10 лет и старше, представляющих 11 регионов России.

Мужчины поборются за медали в вольных упражнениях, упражнении на коне, опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине.

Женщины выявят сильнейшую в опорном прыжке, разновысоких брусьях, бревне и вольных упражнениях.

По итогам выступления гимнастам будут присвоены 1-й, 2-й спортивные разряды и разряд КМС.

Соревнования завершатся 18 декабря.

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