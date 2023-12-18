Тульский филармонический симфонический оркестр улетает в Китай на гастроли

Фото пресс-службы Тульской областной филармонии

Гастроли продлятся с 22 декабря по 8 января. Дирижировать тульским оркестром будет итальянец Никола Джулиани.

В гастрольный план входят выступления в лучших концертных залах городов Нанкин, Шанхай, Ханчжоу, Сямынь, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Хойчжоу, Фошань, Наньчан, Ухань, Пекин.

За 18 дней тульские музыканты дадут 17 концертов и представят две программы. В первую включены симфонические сюиты из балетов Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Во второй программе будет звучать музыка Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Россини, Верди и Штрауса.

Гастрольный тур оркестра в Китае — большой международный проект: дирижировать Тульским оркестром будет Никола Джулиани (Италия). За исключением трех заключительных концертов в Ухане и Пекине, на которых оркестр будет выступать под управлением своего главного дирижера Владислава Белоусова.

17 декабря Никола Джулиани приедет в Тулу для того, чтобы провести серию репетиций с филармоническим симфоническим оркестром перед началом гастролей.



