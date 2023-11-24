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Мальчик из Ясногорска поблагодарил губернатора за новый ФОК

Мальчик из Ясногорска поблагодарил губернатора за новый ФОК

А еще юный футболист попросил передать привет президенту.

22 ноября Алексей Дюмин посетил обновленный центр Ясногорска. Во время визита к нему подошел Матвей и поблагодарил за благоустройство города. Видео с этим моментом выложили в телеграм-канал правительства Тульской области.

— Спасибо за все! За ФОК, за Ленина (имеется в виду обновленная площадь в центре. — Прим. ред.), — сказал мальчик, пожимая руку губернатору. А потом немного запнулся: — От футболистов… всех лица спасибо!

Затем Матвей попросил передать привет Владимиру Путину. Губернатор пообещал исполнить просьбу.

На этом диалог не закончился. Алексей Дюмин поинтересовался, за какую команду болеет мальчик. Тот ответил — за «Спартак».

— «Спартак» значит «Спартак». Но за «Арсенал» тоже болей. Это ведь наша команда!

Напомним, благоустройство Ясногорска началось в 2021 году. В прошлом году город победил в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В итоге в городе отремонтировали центральную площадь, 10 дворов, 11 тротуаров и 4 прилегающие дороги.

Читать также: Алексей Дюмин обсудил с жителями Ясногорска вопросы благоустройства

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