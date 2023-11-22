  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В манеже Центрального стадиона стартовал Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В манеже Центрального стадиона стартовал Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В манеже Центрального стадиона стартовал Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы»

Финальные поединки соревнований состоятся в субботу, 25 ноября.

В манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялось открытие XXVIII Всероссийского турнира по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». В оружейную столицу приехало более 100 сильнейших спортсменов из 23 регионов России.

От имени губернатора Алексея Дюмина участников соревнований приветствовал его заместитель Сергей Егоров.

— Бокс учит мужеству, стойкости и упорству в достижении поставленных целей, воспитывает настоящий бойцовский характер. Пусть турнир будет зрелищным и честным. Желаю зрителям ярких впечатлений и положительных эмоций, а спортсменам — удачи и воли к победе! — сказал он.

При поддержке Алексея Дюмина спорт в Тульской области стремительно развивается на всех уровнях — только за последние 8 лет в регионе построено более 200 объектов. Сегодня каждый второй житель региона регулярно занимается физкультурой и спортом. Финальные поединки «Гран-При Тулы» состоятся 25 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 07:40 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областисоревнованийГран-При Тулытурнир по боксуспорт
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Одоеве маслодельный завод незаконно изменил сроки годности своей продукции
В Одоеве маслодельный завод незаконно изменил сроки годности своей продукции
Погода в Туле 22 ноября: морозно и без осадков
Погода в Туле 22 ноября: морозно и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.