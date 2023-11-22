В манеже Центрального стадиона стартовал Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялось открытие XXVIII Всероссийского турнира по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». В оружейную столицу приехало более 100 сильнейших спортсменов из 23 регионов России.

От имени губернатора Алексея Дюмина участников соревнований приветствовал его заместитель Сергей Егоров.

— Бокс учит мужеству, стойкости и упорству в достижении поставленных целей, воспитывает настоящий бойцовский характер. Пусть турнир будет зрелищным и честным. Желаю зрителям ярких впечатлений и положительных эмоций, а спортсменам — удачи и воли к победе! — сказал он.

При поддержке Алексея Дюмина спорт в Тульской области стремительно развивается на всех уровнях — только за последние 8 лет в регионе построено более 200 объектов. Сегодня каждый второй житель региона регулярно занимается физкультурой и спортом. Финальные поединки «Гран-При Тулы» состоятся 25 ноября.