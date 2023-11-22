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В Одоеве маслодельный завод незаконно изменил сроки годности своей продукции
Фото: ru.freepik.com

В Одоеве маслодельный завод незаконно изменил сроки годности своей продукции

Нарушение законодательства было выявлено по итогам проверки Россельхознадзора.

Сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели надзорное мероприятие в отношении ОАО «Одоевский маслодельный завод».

Изучив электронные ветеринарные сопроводительные документы, загруженные предприятием в систему «Меркурий», специалисты ведомства выяснили, что в июле текущего года завод выработал партию молочной продукции без указания массовой доли белка, плотности и массовой доли жира, а также незаконно «продлил» сроки её годности.

Это считается нарушением обязательных требований Федеральных законов «О ветеринарии» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

Заводу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

сегодня, в 08:20 −4
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Место
Тульская областьОдоев

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