В Ясной Поляне пожарные спасли из горящего дома двоих детей

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

15 октября в 17.08 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном в деревне Ясная Поляна на ул. Больничной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место через пять минут.

Открытое горение было ликвидировано в 17.20. Пострадавших нет.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено три человека, из них двое детей.

Причина пожара устанавливается.

В ведомстве отметили, что в квартире не был установлен пожарный извещатель.

— Этот прибор обнаружил бы пожар на ранней стадии, издал громкий звуковой сигнал, что позволило бы вовремя его потушить. Ведь на начальной стадии любой пожар можно потушить стаканом воды, — уточнили в МЧС.