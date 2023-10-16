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В Ясной Поляне пожарные спасли из горящего дома двоих детей
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Ясной Поляне пожарные спасли из горящего дома двоих детей

Причина пожара устанавливается.

15 октября в 17.08 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном в деревне Ясная Поляна на ул. Больничной. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место через пять минут. 

Открытое горение было ликвидировано в 17.20. Пострадавших нет. 

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Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено три человека, из них двое детей.

Причина пожара устанавливается.

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В ведомстве отметили, что в квартире не был установлен пожарный извещатель.

— Этот прибор обнаружил бы пожар на ранней стадии, издал громкий звуковой сигнал, что позволило бы вовремя его потушить. Ведь на начальной стадии любой пожар можно потушить стаканом воды, — уточнили в МЧС.

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