В Ясной Поляне пожарные спасли из горящего дома двоих детей

15 октября в 17.08 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном в деревне Ясная Поляна на ул. Больничной.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место через пять минут.
Открытое горение было ликвидировано в 17.20. Пострадавших нет.
Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено три человека, из них двое детей.
Причина пожара устанавливается.
В ведомстве отметили, что в квартире не был установлен пожарный извещатель.
— Этот прибор обнаружил бы пожар на ранней стадии, издал громкий звуковой сигнал, что позволило бы вовремя его потушить. Ведь на начальной стадии любой пожар можно потушить стаканом воды, — уточнили в МЧС.