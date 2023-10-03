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Тульская область примет Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам
Фото Алексея Пирязева

Тульская область примет Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам

Гонщикам приготовили испытания на выносливость.

6 и 7 октября в Тульской области пройдут Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам.

Четвертый год подряд Тульская область примет сильнейших отечественных автогонщиков-покорителей бездорожья. В этом сезоне Баха «Тула» пройдет в ранге четвертого этапа Кубка России по ралли-рейдам и чемпионата ЦФО.

Баха — это короткий ралли-рейд с протяженностью дистанции до 1000 километров.

По ходу сезона в Кубке России по ралли-рейдам 2023 года стартовало уже полсотни экипажей, и подавляющее большинство из них представят свои регионы на Бахе «Тула».

Ралли-рейдовый Кубок России составляют три класса и командный зачёт.

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Организаторы предстоящих соревнований из региональной Федерации автоспорта подготовили гонщикам испытания на выносливость — вся кубковая гонка уложится в один спецучасток, причем спортсменам предстоит промчать свыше двухсот километров по грунтовкам без привычных перерывов, в режиме «нон-стоп».

Как сообщает минспорт Тульской области, 7 октября в Доме культуры поселка Волово пройдет торжественное награждение призеров соревнований.

Открытие соревнований и торжественный старт будет 7 октября в 10.00 в районе д. Ленинки и д. Осиново Воловского р-на. Старт спецучастка — в 11.00 в д. Любимовке.

Фотограф:
сегодня, в 14:47 0
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