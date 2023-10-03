Оправданного ранее в убийстве туляка признали виновным

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3 октября в Пролетарском райсуде состоялось обсуждение последствий вердикта по делу туляка, обвиняемого в убийстве. Решение было пересмотрено новой коллегией присяжных. Мужчину признали виновным.

Ранее, 26 сентября коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве. Этой зимой по данному разбирательству вынесли оправдательный приговор.

Конфликт произошёл прошлым летом. 5 июня пьяный житель Пролетарского района избил и ударил ножом в грудь своего гостя. От полученных повреждений 52-летний пострадавший скончался на месте. 17 января коллегия присяжных заседателей оправдала обвиняемого. С данным решением прокуратура не согласилась. Дело отправили на рассмотрение в тот же суд, но в новом составе присяжной коллегии.

– Суд апелляционной инстанции согласился с доводами представления прокуратуры области, отменив оправдательный приговор и направив настоящее уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в новом составе, – рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В ходе нового разбирательства заново собранная коллегия присяжных сочла предъявленные прокурором доказательства убедительными и достаточными для установления виновности.