Тульские рукопашники завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях

С 4 по 8 сентября в Анапе прошли соревнования по рукопашному бою. Состязания состоялись в рамках Всероссийских юношеских игр боевых искусств.
Победу оспаривали более 400 спортсменов из 23 регионов России.
Как сообщает минспорт Тульской области, представители региона завоевали пять медалей:
- 1-е место — Никита Архипов,
- 1-е место — Алина Нефедова,
- 3-е место — Федор Власкин,
- 3-е место — Анатолий Ульянов,
- 3-е место — Ярослав Улитин.
Подготовили спортсменов к соревнованиям Дмитрий Дагаев, Артур Вартеванян, Инна Жданова и Андрей Гарбуз.