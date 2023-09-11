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Тульские рукопашники завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях
Фото минспорта Тульской области

Тульские рукопашники завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях

Поздравляем наших спортсменов!

С 4 по 8 сентября в Анапе прошли соревнования по рукопашному бою. Состязания состоялись в рамках Всероссийских юношеских игр боевых искусств.

Победу оспаривали более 400 спортсменов из 23 регионов России.

Как сообщает минспорт Тульской области, представители региона завоевали пять медалей:

  • 1-е место — Никита Архипов,
  • 1-е место — Алина Нефедова,
  • 3-е место — Федор Власкин,
  • 3-е место — Анатолий Ульянов,
  • 3-е место — Ярослав Улитин.

Подготовили спортсменов к соревнованиям Дмитрий Дагаев, Артур Вартеванян, Инна Жданова и Андрей Гарбуз.

сегодня, в 07:40 +3
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