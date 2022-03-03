новости
новости
Регистрация
Тульский боксер вышел в полуфинал юниорского первенства ЦФО
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульский боксер вышел в полуфинал юниорского первенства ЦФО

Победители соревнований определятся в субботу, 5 марта.

На проходящем в Суздале Владимирской области первенстве ЦФО среди юниоров 17−18 лет в среду, 2 марта, состоялись бои второго соревновательного дня. На ринг выходили четверо представителей Тульской области.

В весовой категории до 51 кг Владислав Чечин в четвертьфинальном поединке победил Георгия Гомулака из Московской области и вышел в полуфинал.

В 1/8 финала Максим Стекольников (54 кг), Кирилл Кириллов (57 кг), Денис Гарбуз (80 кг) своим соперникам уступили и завершили выступления.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в первый день турнира в четвертьфинал вышли Никита Волков (63,5 кг), Денис Долгополов (67 кг) и Андрей Филатов (75 кг).

Победители первенства ЦФО определятся в субботу, 5 марта.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бокс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском мужчина зарезал знакомого из-за женщины
В Донском мужчина зарезал знакомого из-за женщины
За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей
За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.