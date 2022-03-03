Тульский боксер вышел в полуфинал юниорского первенства ЦФО

Фото Федерации бокса Тульской области.

На проходящем в Суздале Владимирской области первенстве ЦФО среди юниоров 17−18 лет в среду, 2 марта, состоялись бои второго соревновательного дня. На ринг выходили четверо представителей Тульской области.



В весовой категории до 51 кг Владислав Чечин в четвертьфинальном поединке победил Георгия Гомулака из Московской области и вышел в полуфинал.



В 1/8 финала Максим Стекольников (54 кг), Кирилл Кириллов (57 кг), Денис Гарбуз (80 кг) своим соперникам уступили и завершили выступления.



Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в первый день турнира в четвертьфинал вышли Никита Волков (63,5 кг), Денис Долгополов (67 кг) и Андрей Филатов (75 кг).



Победители первенства ЦФО определятся в субботу, 5 марта.