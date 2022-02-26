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У звезды волейбола тулячки Татьяны Кошелевой диагностировали разрыв крестообразной связки колена
Фото: https://www.instagram.com/kosheleva11.

У звезды волейбола тулячки Татьяны Кошелевой диагностировали разрыв крестообразной связки колена

Спортсменка получила травму 23 февраля в матче чемпионата Италии.

Врачи диагностировали у Татьяны Кошелевой разрыв передней крестообразной связки колена. Волейболистка выступает за итальянский клуб «Валлефолья», травму получила 23 февраля в матче против «Чонельяно».

- Честно скажу, не думала, что это может со мной случиться ещё раз. Последние два дня я была в разных состояниях — от шока до разочарования и непонимания!

Но сейчас, выдохнув и приведя мысли в порядок, хочу сказать — первое и самое важное: «Спасибо!». Спасибо всем за ваши сообщения, слова поддержки и любовь, которую вы так щедро дарите!

Я всегда говорила, что люди которые меня окружают — это подарок Бога.

Ваша вера и оптимизм ведут меня вперёд! Спасибо моему клубу и всей команде за заботу, веру и профессионализм! Я горжусь, что являюсь капитаном такого сильного клуба.

Я уже проходила этот путь 4 года назад и готова пройти его ещё раз!
Через несколько дней меня ждёт операция и непростой период восстановления, но я знаю точно, что пройду его с достоинством и стойкостью! И вернусь сильнее! — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Напомним, тулячка Татьяна Кошелева — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, участница Олимпиады в Лондоне и Рио-де-Жанейро, двукратный призер Гран-при в составе сборной России.

В июне 2021 года она приняла решение уйти из национальной команды.

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