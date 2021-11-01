Арсеналец Хлусевич: «Перехожу в московский «Спартак», чтобы дальше расти и прогрессировать»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом стало известно сегодня, 1 ноября.

На своей странице в Instagram футболист обратился к тульским болельщикам.

– Дорогие болельщики, в моей жизни начинается новая глава. Я перехожу в московский «Спартак», чтобы дальше расти и прогрессировать. Но без тульского «Арсенала» меня – такого футболиста, как Хлусевич, – возможно, и не было.



Хочу поблагодарить руководство клуба, тренеров, игроков, административный персонал команды за то, что они доверяли мне и всегда поддерживали, делая всё, чтобы я добился нынешних успехов. Я горжусь, что являлся частью такого клуба, как «Арсенал». Огромное спасибо болельщикам, которые каждую игру гнали нас вперед.



Да, не всегда нам удавалось радовать вас победами, но вы всегда были с нами, даже когда ситуация была откровенно неудачной. Признаюсь, таких эмоций, которые давали мне болельщики, я никогда в жизни не испытывал.



В «Арсенале» мне предстоит провести еще пять матчей. В них я постараюсь сделать всё, чтобы помочь клубу выправить турнирное положение и отплатить ему за всё то, что он для меня сделал.

Отметим, что по условиям контракта Хлусевич будет выступать за «Арсенал» до окончания первой части текущего чемпионата России.

Как рассказали в пресс-службе «Спартака», контракт игрока с красно-белыми вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.