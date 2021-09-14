Тхэквондисты из Тулы успешно выступили на Всероссийских играх

Они завоевали девять медалей.

В эти дни в Анапе проходят XIII Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В рамках Игр состоялись соревнования по тхэквондо, в которых приняли участие более 200 спортсменов.

Тульскую область представляли восемь человек: Елисеев Иван, Овчаров Михаил, Приходько Алексей, Мосолов Тимофей, Захаров Никита, Будрина Валерия, Харламова Анна, Коробов Даниил.

По итогам поединков наша команда завоевала девять медалей: