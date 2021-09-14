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Тхэквондисты из Тулы успешно выступили на Всероссийских играх

Тхэквондисты из Тулы успешно выступили на Всероссийских играх

Они завоевали девять медалей.

В эти дни в Анапе проходят XIII Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В рамках Игр состоялись соревнования по тхэквондо, в которых приняли участие более 200 спортсменов.
 
Тульскую область представляли восемь человек: Елисеев Иван, Овчаров Михаил, Приходько Алексей, Мосолов Тимофей, Захаров Никита, Будрина Валерия, Харламова Анна, Коробов Даниил.
 
По итогам поединков наша команда завоевала девять медалей:
  • 2 место – Мосолов Тимофей – личный спарринг;
  • 2 место – Захаров Никита – личный спарринг;
  • 2место – Будрина Валерия –  личный спарринг;
  • 2 место – Харламова Анна –  личный спарринг;
  • 3 место – Елисеев Иван – командный спарринг;
  • 3 место – Овчаров Михаил – командный спарринг;
  • 3 место – Коробов Даниил – личный спарринг;
  • 3 место – Приходько Алексей –  личный спарринг;
  • 3 место – Приходько Алексей –  командный спарринг.
 

 

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